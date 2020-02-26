В Харькове самоубийца пытался несколько раз покончить с жизнью (18+)

Правоохранители спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали в больницу Харькова.

К правоохранителям позвонила теща, которая сообщила, что ее зять пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области.

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Он несколько раз пробовал выстрелить себе в голову, а затем ножом начал резать себе руки. Полиция нашла в ванной окровавленного мужчину с ножом, который резал себя в области предплечья.

Правоохранители применили физическую силу и не позволили мужчине убить себя. Ему оказали первую домедицинскую помощь и передали медикам скорой.

Сейчас мужчина находится в больнице.