В Харькове самоубийца пытался несколько раз покончить с жизнью (18+)
Правоохранители спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали в больницу Харькова.
К правоохранителям позвонила теща, которая сообщила, что ее зять пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области.
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Он несколько раз пробовал выстрелить себе в голову, а затем ножом начал резать себе руки. Полиция нашла в ванной окровавленного мужчину с ножом, который резал себя в области предплечья.
Правоохранители применили физическую силу и не позволили мужчине убить себя. Ему оказали первую домедицинскую помощь и передали медикам скорой.
Сейчас мужчина находится в больнице.