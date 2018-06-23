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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове СБУ предупредили теракт, который был заказан спецслужбами России

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В Харькове женщина хотела взорвать памятник воинам УПА
В Харькове женщина хотела взорвать памятник воинам УПА / Фото пресс-службы СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".

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В СБУ рассказали, что с 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, которые входят в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространение среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.

Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства,
– рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время закладки взрывчатки под памятный знак.

К тому же, в ходе санкционированных следственных действий по месту проживания участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".


В Харькове женщина хотела взорвать памятник воинам УПА
 

Теги: Новости Украины Новости России Теракт СБУ Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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