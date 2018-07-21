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В Харькове СБУ задержала вооруженного пророссийского боевика: он хотел взорвать поезд

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В Харькове СБУ задержала пророссийского боевика, который готовил диверсию на железной дороге
В Харькове СБУ задержала пророссийского боевика, который готовил диверсию на железной дороге / Фото из свободных источников

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта пророссийских оккупационных сил. Он с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фэйкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС. Все действия диверсанта координировали кураторы и утверждали через популярный мобильный мессенджер,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" оккупационной псевдореспублики для совершения диверсионного акта на железной дороге.

диверсант сбу
СБУ задержала диверсанта

Кроме этого, правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

сбу диверсант
Он хотел взорвать грузовой поезд

Сотрудники СБУ вместе с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

зброя сбу диверсант
Противотанковый гранатомет, с помощью которого диверсант хотел взорвать поезд

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

зброя сбу диверсант
Изъятое у диверсанта вооружение

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики Оружие СБУ
Источник: 24 канал
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