В Харькове СБУ задержала вооруженного пророссийского боевика: он хотел взорвать поезд

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта пророссийских оккупационных сил. Он с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фэйкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС. Все действия диверсанта координировали кураторы и утверждали через популярный мобильный мессенджер,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" оккупационной псевдореспублики для совершения диверсионного акта на железной дороге.



СБУ задержала диверсанта

Кроме этого, правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.



Он хотел взорвать грузовой поезд

Сотрудники СБУ вместе с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.



Противотанковый гранатомет, с помощью которого диверсант хотел взорвать поезд

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



Изъятое у диверсанта вооружение