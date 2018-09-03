В Харькове школьница совершила самоубийство и оставила предсмертную записку

В Харькове ученица 9-го класса выпрыгнула из многоэтажки. От полученных травм девушка погибла на месте.

Эту информацию изданию "Харьков. Комментарии" подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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По данным издания, трагедия произошла на Салтовском шоссе, 73-Б. Девушка прыгнула с балкона 14-го этажа.

В полиции сообщили, что в квартире нашли записку, которую оставила школьница. Правоохранители на месте трагедии устанавливают все обстоятельства, которые могли побудить девятиклассницу к самоубийству.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 29 августа, в Каменском на Днепропетровщине парень покончил с собой из-за участия в суицидальном игре МОМО. На жилом массиве БАМ парень прыгнул с крыши многоэтажки и упал на козырек парадного входа.