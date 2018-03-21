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В Харькове школьник совершил самоубийство: причина поражает

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13-летний подросток повесился в Харькове
13-летний подросток повесился в Харькове / Фото из открытых источников

20 марта, в Немышлянском районе Харькова 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за отсутствия карманных денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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По информации правоохранителей, около 19:30 отец нашел своего сына в петле из ремня на перекладине.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на старшего инспектора отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константина Шеремета, мальчик оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал. Причина его поступка – отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.

Как выяснилось, отец мальчика работает учителем в школе, а мать ушла из семьи 5 лет назад.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Самоубийство Несовершеннолетние Криминальные новости Новости Харькова Полиция
Источник: 24 Канал
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