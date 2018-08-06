В Харькове снова облили краской памятник УПА

В Харькове злоумышленники облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, который находится в Молодежном парке города. Инцидент произошел в понедельник, 6 августа.

Полицейские устанавливают личности вандалов.

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"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17:30. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции", – говорится в сообщении.

Отметим, это уже не впервые вандалы обливают краской памятник героям УПА в Харькове. В феврале памятник полностью закрасили полосами белого и красного цветов.