В Харькове снова осквернили памятник УПА, на этот раз – свастикой

Полиция устанавливает лиц, нарисовавших свастику на памятном камне в честь воинов УПА, установленном в Молодежном парке в центральной части Харькова.

Об этом сообщают очевидцы в Facebook.

Это уже второй такой случай за месяц. На этот раз на памятном камне неизвестные красной краской нарисовали свастику. Вандалов пока не нашли.

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"Русские фашисты издеваются над харьковской полицией. В очередной раз (третий за три недели) под окнами Киевского райотдела полиции совершен акт вандализма: нарисована свастика на памятном знаке воинам УПА. Сотрудница полиции, которая перезвонила, спросила только, какой краской на этот раз", – написал Владимир Чистилин

Камень УПА в Молодежном парке, в центре города, установленный еще в девяностых. Несколько раз его пытались разрушить и даже взорвать. Злоумышленников не пугало то, что камень установлен за каких-то несколько сотен метров от отделения полиции.

Напомним, 5 марта в Харькове неизвестные облили краской памятник погибшим воинам УПА