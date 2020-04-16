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      В Харькове снова вспыхнул рынок "Барабашово", вокруг которого в городе стычки

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      Рынок "Барабашово" в Харькове снова горел / Фото ГСЧС

      Ночью 16 апреля в Харькове произошел пожар в торговом павильоне на рынке "Барабашово". Именно на этом рынке в феврале произошли массовые столкновения между предпринимателями и коммунальщиками.

      Чтобы потушить возгорание, пришлось привлечь 60 пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Пожарные отмечают, что на момент их прибытия в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 квадратных метров и были повреждены окна смежного павильона.


      В пожаре никто не пострадал / Фото пресс-службы ГСЧС

      Причину возгорания и ущерб устанавливают, правоохранители проводят ряд проверок. Жертв и пострадавших нет.

      В чем конфликт вокруг "Барабашово"?

      16 октября 2019 года Харьковский горсовет утвердил строительство дороги, несмотря на протест предпринимателей с ТЦ "Барабашово". Их торговые павильоны будут "отселены" в связи с ремонтом. Кернес заверил, что все предприниматели получат новые торговые места.

      Тогда предприниматели установили большую рекламную арку с надписью "Кернес, Руки прочь от "Барабашово". Ее горисполком назвал незаконной, а коммунальщики приехали демонтировать. Тогда кто-то ее поджег и начались массовые беспорядки. Пострадали 3 человека. Среди предпринимателей есть люди, которые получили ожоги глаз от распыленных газовых баллончиков, а также те, кого избили арматурой.

      Основную часть площади рынка контролирует харьковский концерн АВЭК, бенефициаром которого является нардеп многих созывов Александр Фельдман.

      Пожар на Барабашово в феврале – смотрите видео

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
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