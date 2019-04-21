В Харькове сообщили о заминировании аэропорта, гостиницы и двух торговых центров

Правоохранители Харькова получили сообщения о заминировании сразу четырех объектов в городе – аэропорта, гостиницы и двух торговых центров.

Речь идет о международном аэропорте, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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Сообщение получили в день второго тура президентских выборов в Украине 21 апреля в 13 часов. В указанных объектах проводят эвакуацию.

Соответствует ли информация действительности, сейчас проверяют сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

В комментарии 24 каналу спикер ГУНП в Харьковской области Елена Баранник сообщила, что на двух объектах взрывчатку не нашли, еще на двух – работают правоохранители. Где же сообщение о заминировании оказалось ложным, она не уточнила.

Позже стало известно, что "заминированных" отелей несколько. Правоохранители отметили, что электронные сообщения о закладке взрывчатки в гостиницах на проспекте Гагарина, улицах Шевченко, Тринклера и Харьковских Дивизий поступали к ним с 14: 40 до 15: 30. По состоянию на 16:30 продолжается обыск зданий на предмет наличия взрывчатки.