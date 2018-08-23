В Харькове соседи набросились на спортсменку-паралимпийку из-за пандуса

Соседи набросились на члена паралимпийской сборной Украины по фехтованию Анну Пашкову за то, что она хочет установить пандус в подъезде многоквартирного дома.

Об этом сообщила спортсменка опубликовав видео на своей странице в Facebook.

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Так, мужчина и женщина устроили скандал, заявляя, что пандус построят якобы за счет жильцов дома. В ответ Пашкова сообщила, что установка пандуса проводится в рамках государственной программы, а не за счет людей, проживающих в подъезде.

Однако скандалисты заявили, что спортсменка "узко мыслит" и мотивировали это тем, что пандус у подъезда испортит привлекательность самого дома и стоимость квартир в нем.

После этого агрессивно настроенная соседка заявила, что спортсменка "манипулирует своим положением".

Скандальные соседи довели девушку до слез и потребовали проект установки пандуса, с которым можно ознакомиться.