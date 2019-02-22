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      В Харькове состоялись масштабные учения для полиции: яркие фото и видео

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      В Харькове прошли учения для курсантов и правоохранителей по решению любых провокаций на президентских выборах.

      По опыту предыдущих выборов среди топ-нарушений – подкупы, локальные конфликты избирателей и испорченные бюллетени. На обучении правоохранители отрабатывали все, даже учились обезвреживать бомбы.

      Читайте также: "Осознаем уровень террористической угрозы": как правоохранители обеспечат безопасность на выборах

      Полиция будет работать по Скандинавской модели. То есть не только силой, но и переговорами будут пытаться унять возможных нарушителей.

      поліція

      Учения для полиции в Харькове

      поліція

      Правоохранители учились правильно реагировать на провокации

      В Харьковской области запланирована работа 14 окружных избирательных комиссий. После точного утверждения списка, правоохранители осмотрят каждый объект, чтобы знать, как действовать именно на нем.

      поліція

      Практическая задача обезвреживания бомбы

      "Я надеюсь, что не менее 18-19 тысяч человек будет обеспечивать охрану общественного порядка во время голосования. Это еще без резерва – работников, которые будут выезжать на выполнение отдельных задач", – пояснил начальник полиции Харьковской области Олег Бех

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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