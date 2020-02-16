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      В Харькове создадут реабилитационный центр для ветеранов

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      / kharkivoda.gov.ua

      В 2020 году в Харькове начнет работать реабилитационный центр для ветеранов войны. Заведение создадут на базе областного госпиталя ветеранов войны. Подготовку к проведению работ уже начали.

      В заведении освобождают помещения, где будут проходить строительные работы, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, пишет пресс-служба ОГА.

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      Реабилитационный центр будут создавать на базе областного госпиталя ветеранов войны.

      В 2019 году было принято решение о строительстве здесь реабилитационного центра. Такой центр реабилитации сейчас отсутствует в Харьковской области, и его создание очень важно для нашего региона,
      – заявил Кучер.

      По его словам, уже на следующей сессии облсовета выделят деньги для этого. На реабилитационный центр планируется более 31 миллионв гривен.

      Какие работы планируют провести в госпитале:

      • построить бассейн (3 на 8 метров);
      • ванную подводного вытяжения, лечебные души;
      • построить комплекс экстремальной криотерапии;
      • открыть соляную комнату.

      Подготовку для проведения работ уже начали. Руководство заведения рассчитывает, что в перспективе он сможет оказывать помощь не только ветеранам войны, но и людям с инвалидностью.

      Обратите внимание! Кабинет Министров Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий. Речь идет о членах добровольческих формирований, принимавших непосредственное участие в защите Украины на Донбассе. Ранее добровольцы иногда даже в судах были вынуждены доказывать, что защищали страну на Востоке.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Постраждалі Война на Донбассе Здоровье Новости Здоровье Ветераны Новости Харькова Новости политики
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