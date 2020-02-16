В Харькове создадут реабилитационный центр для ветеранов

В 2020 году в Харькове начнет работать реабилитационный центр для ветеранов войны. Заведение создадут на базе областного госпиталя ветеранов войны. Подготовку к проведению работ уже начали.

В заведении освобождают помещения, где будут проходить строительные работы, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, пишет пресс-служба ОГА.

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Реабилитационный центр будут создавать на базе областного госпиталя ветеранов войны.

В 2019 году было принято решение о строительстве здесь реабилитационного центра. Такой центр реабилитации сейчас отсутствует в Харьковской области, и его создание очень важно для нашего региона,

– заявил Кучер.

По его словам, уже на следующей сессии облсовета выделят деньги для этого. На реабилитационный центр планируется более 31 миллионв гривен.

Какие работы планируют провести в госпитале:

построить бассейн (3 на 8 метров);

ванную подводного вытяжения, лечебные души;

построить комплекс экстремальной криотерапии;

открыть соляную комнату.

Подготовку для проведения работ уже начали. Руководство заведения рассчитывает, что в перспективе он сможет оказывать помощь не только ветеранам войны, но и людям с инвалидностью.

Обратите внимание! Кабинет Министров Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий. Речь идет о членах добровольческих формирований, принимавших непосредственное участие в защите Украины на Донбассе. Ранее добровольцы иногда даже в судах были вынуждены доказывать, что защищали страну на Востоке.