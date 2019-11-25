В Харькове спасли кошку, которая не могла двигаться: теперь ей ищут дом

В Харькове волонтеры и ветеринары отходили кошку, которая была обречена на гибель. В прошлом году Бьянку, а именно так зовут животное, переехала машина. Со сломанным позвоночником животное вообще не могло двигаться.

Впрочем, спасатели нашли для киски специальную тележку. Не хватает только заботы и ласки хозяев, поэтому более всего мечтают найти для Бьянки любящую семью.

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"Ее травма такая, что у нее, к сожалению, не было больше шансов ходить полноценно задними ножками. У нее перелом позвоночника", – пояснила ветеринар Елена Вербицкая.



Спасенная Бьянка

Животных с такими травмами часто просто усыпляют.

Я считаю, это неправильно, потому что мы не боги и не нам решать кому жить, кому нет,

– сказала Елена Вербицкая.

Спасать Бьянку взялись волонтеры. Для того, чтобы несмотря на травму кошка смогла передвигаться, смастерили для нее коляску. Первые шаги на коляске давались Бьянке нелегко. Теперь же она пытается даже прыгать.



Бьянка передвигается при помощи коляски

Гуманное отношение к больному животному – норма в Европе. А вот украинцы пока удивляются четвероногим на колясках. Волонтеры же уже ищут Пушистый дом. Однако лишь бы кому-то не отдадут, потому что Бьянка нуждается в большем уходе, чем обычные кошки.

Шансы найти дом есть, ведь на днях здесь усыновили котенка без лапки. А недавно устроили двух щенков, которые как и Бьянка, были частично парализованы.