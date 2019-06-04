В Харькове столкнулись маршрутка и иномарка: от мощного удара автомобиль перевернулся – фото
В Харькове не разминулись автомобиль Renault Master и маршрутка "Рута". В результате аварии травмировались десять человек – двое пассажиров иномарки, которая от удара перевернулась, и восемь пассажиров маршрутки.
ДТП произошло утром 4 июня на проспекте Тракторостроителей. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
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В аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки
На месте происшествия работают правоохранители. Причины аварии устанавливаются.
ДТП с участием маршрутки в Харькове
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