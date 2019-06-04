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      В Харькове столкнулись маршрутка и иномарка: от мощного удара автомобиль перевернулся – фото

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      ДТП в Харькове
      ДТП в Харькове / hk.npu.gov.ua

      В Харькове не разминулись автомобиль Renault Master и маршрутка "Рута". В результате аварии травмировались десять человек – двое пассажиров иномарки, которая от удара перевернулась, и восемь пассажиров маршрутки.

      ДТП произошло утром 4 июня на проспекте Тракторостроителей. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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      В аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки

      На месте происшествия работают правоохранители. Причины аварии устанавливаются.


      ДТП с участием маршрутки в Харькове

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      Теги: Полиция Новости Украины Новости Харькова Аварии и ДТП
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