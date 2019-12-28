В Харькове суд наказал женщину из банды, которая грабила гомосексуалов: детали дела

В Харькове вынесли приговор местной жительнице, которая в составе банды из 8 человек совершала разбойные нападения на мужчин-гомосексуалов. Пока точно неизвестно, сколько мужчин пострадали от действий банды.

Об этом сообщает "Экспресс" со ссылкой на материалы суда.

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Как действовала банда?

Несовершеннолетний участник банды на сайте знакомств размещал информацию о том, что может предоставить мужчинам платные сексуальные услуги. Как только клиент отзывался, тот договаривался с ним о времени и месте встречи. Бандиты приезжали на указанный адрес. Автор объявления заходил в помещение гомосексуала. А его сообщники в это время ждали на лестничной площадке.

После оказания сексуальных услуг гость делал вид, что собирается уходить, открывал дверь, и в этот момент в квартиру врывались трое человек, среди которых была женщина. Бандиты отрекомендовывались работниками правоохранительных органов, демонстрируя фальшивые удостоверения. Сначала обвиняли хозяина в совершении им правонарушения, связанного с развратом несовершеннолетнего. Далее предлагали откупиться. Если тот отказывался, угрожали пистолетом или применяли физическую силу, требуя признаться, где хранятся деньги и другие материальные ценности. С награбленным имуществом возвращались в автомобиль и исчезали с места преступления. Потом добычу делили между собой.

Сколько мужчин нетрадиционной ориентации пострадало от рук бандитов, пока неизвестно. В судебном деле, опубликованном в Едином государственном реестре, освещен только один эпизод, участие в котором инкриминируют обвиняемой. Против других участников банды, в зависимости от их вины, дела — в отдельных производствах.

Какова судьба обвиняемой?

После задержания ей инкриминировали участие в разбое, совершенном организованной преступной группой. Женщине грозило от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Чтобы смягчить наказание, обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности, которое утвердил суд. Своим приговором он признал женщину виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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