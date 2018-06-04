20:10
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

В Харькове трамвай наехал на пешехода: мужчине ампутировали ноги

99 Читати новину українською
В Харькове трамвай наехал на пешехода: мужчине ампутировали ноги
В Харькове трамвай наехал на пешехода: мужчине ампутировали ноги / Фото из соцсетей

В Харькове 4 июня под трамвай бросился 36-летний мужчина. Трагический инцидент произошел в Новобаварском районе города на улице Москалевской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: В Харькове разбили мемориальную доску известному советскому военачальнику

"Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности", – сообщают в полиции.

Также об инциденте на своей странице в Facebook рассказал директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Трамвай его переехал – водитель пытался тормозить, но слишком неожиданный был прыжок. Сначала думали, что погиб. Но нет – живой. Когда поднимали трамвай, оказалось, что очень сильно повреждены ноги. От самого мужчины -- сильный запах свежего перегара", – отметил Сидоренко.

Отмечается, что информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
174
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук