В Харькове трамвай наехал на пешехода: мужчине ампутировали ноги

В Харькове 4 июня под трамвай бросился 36-летний мужчина. Трагический инцидент произошел в Новобаварском районе города на улице Москалевской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности", – сообщают в полиции.

Также об инциденте на своей странице в Facebook рассказал директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Трамвай его переехал – водитель пытался тормозить, но слишком неожиданный был прыжок. Сначала думали, что погиб. Но нет – живой. Когда поднимали трамвай, оказалось, что очень сильно повреждены ноги. От самого мужчины -- сильный запах свежего перегара", – отметил Сидоренко.

Отмечается, что информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.