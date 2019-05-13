Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota / Национальная полиция Украина

Инцидент произошел на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека.