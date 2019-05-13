В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, пострадали женщина с ребенком
Инцидент произошел на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека.
В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что в результате аварии пострадала 41-летняя водительница и 4-летняя пассажирка легкового автомобиля.
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Отмечается, что женщину и ребенка доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в воскресенье, 12 мая, около 11:10.
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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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