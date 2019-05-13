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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, пострадали женщина с ребенком

      5 Читати новину українською
      Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota
      Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota / Национальная полиция Украина

      Инцидент произошел на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека.

      В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что в результате аварии пострадала 41-летняя водительница и 4-летняя пассажирка легкового автомобиля.

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      Отмечается, что женщину и ребенка доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в воскресенье, 12 мая, около 11:10.

      Харків, аварія, трамвай
      Трамвай протаранил автомобиль марки Toyota

      Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Аварии и ДТП
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