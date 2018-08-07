21:59
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, сегодня
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Харькове у иностранца нашли опасную африканскую болезнь

64 Читати новину українською
Малярия в Харькове
Малярия в Харькове / vv.com.ua

У гражданина Нигерии, который прибыл в Харьков по частным делам, обнаружили малярию.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Читайте также: Листериоз в Украине: зафиксирован первый летальный случай

"Впервые (больной, – 24) обратился за медицинской помощью 04.08.2018 на подстанцию скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в коммунальное учреждение здравоохранения "Областная клиническая инфекционная больница" и госпитализирован с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден", – говорится в сообщении.

В месте проживания больного специалисты ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Минздраве добавили, что это уже шестой случай малярии в Харьковской области, в том числе второй – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Африка Новости Харькова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 21:06 Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
сегодня, 19:01 Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Березюк охарактеризовал Порошенко
 20 июня 2017 , 21:00
Скандал с участием Приходько в рекламе Порошенко: Нищук сделал неожиданное заявление
 21 февраля , 12:34
Маркевич: "Наполи" очень далеко до "Динамо"
 12 сентября 2016 , 13:21
Дилеры УкрАВТО" продолжают работу с брендом Opel
 4 июля , 12:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук