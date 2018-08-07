В Харькове у иностранца нашли опасную африканскую болезнь

У гражданина Нигерии, который прибыл в Харьков по частным делам, обнаружили малярию.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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"Впервые (больной, – 24) обратился за медицинской помощью 04.08.2018 на подстанцию скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в коммунальное учреждение здравоохранения "Областная клиническая инфекционная больница" и госпитализирован с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден", – говорится в сообщении.

В месте проживания больного специалисты ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Минздраве добавили, что это уже шестой случай малярии в Харьковской области, в том числе второй – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африки.

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