В Харькове убили семейную пару и подстрелили их дочь

Утром 24 июня в Харькове на улице Академика Павлова произошла ужасная трагедия. Мужчина из автомата расстрелял семейную пару, а также ранил их 13-летнюю дочь.

Вероятного злоумышленника уже задержали, передает пресс-служба Нацполиции Харькова.

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В результате отработки вызова на улице Шевченко патрульные обнаружили и остановили автомобиль марки "Volvo", на котором предположительно передвигался гражданин, причастный к убийству. Водителя задержали. При проверке транспортного средства в салоне авто правоохранители обнаружили два прeдмeты похожих на огнестрельное оружие,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что ребенка, которого злоумышленник подстрелил из автомата, доставили в больницу.

Мотивы совершения преступления пока не известны. Продолжаются следственные действия.