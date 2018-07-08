В Харькове умер 5-летний мальчик, который упал в купальский костер: подробности

В Харькове умер 5-летний ребенок, который во время празднования Ивана Купала упал в костер. Мальчик получил серьезные ожоги, медикам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины, мальчик упал в костер 6 июля.

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Инцидент случился в Кегичевском районе Харьковской области. Семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Ребенок с помощью санавиации был доставлен в одну из больниц Харькова, где ему предоставили всю необходимую помощь,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В воскресенье, 8 июля, стало известно о смерти ребенка.

Правоохранители указывают, что семья погибшего мальчика характеризуется положительно, на учете в полиции ранее не находилась.