22:30
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове умер 5-летний мальчик, который упал в купальский костер: подробности

197 Читати новину українською
В Харькове умер 5-летний ребенок, который во время празднования Ивана Купала, упал в костер
В Харькове умер 5-летний ребенок, который во время празднования Ивана Купала, упал в костер / Фото из открытых источников

В Харькове умер 5-летний ребенок, который во время празднования Ивана Купала упал в костер. Мальчик получил серьезные ожоги, медикам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины, мальчик упал в костер 6 июля.

Читайте также: Смертельное ДТП под Киевом: машины разбросало по трассе

Инцидент случился в Кегичевском районе Харьковской области. Семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Ребенок с помощью санавиации был доставлен в одну из больниц Харькова, где ему предоставили всю необходимую помощь,
– говорится в сообщении правоохранителей.

В воскресенье, 8 июля, стало известно о смерти ребенка.

Правоохранители указывают, что семья погибшего мальчика характеризуется положительно, на учете в полиции ранее не находилась.

Теги: Новости Харькова Жертвы Новости Украины Полиция Дети
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 237
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
139
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
120
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
сегодня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 1721
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сегодня, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 2166
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук