В Харькове умерла самая старая собака в Украине

В Харькове умерла собака-рекордсемка породы мопс. Она была самой старой собакой в Украине и прожила 19 лет и шесть месяцев и это очень долго для четвероногих друзей.

Рекордсменка имела милую кличку – Луша Толстенькое Счастье. О смерти животного сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в фейсбуке.

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Титул старейшего мопса Луша получила в мае 2018 года. Национальный реестр рекордов Украины официально подтвердил рекорд. Если перевести собачий возраст на человеческий, то ей на момент смерти было 136 лет. Лана написала, что такая долгая жизнь – это следствие любви и заботы ее хозяйки – Анны Гарбуз.

Национальный Реестр Рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего вздоха песика,

– отметила Лана Ветрова в заметке.



Хозяйка Луши – Анна Гарбуз

За свою долгую жизнь собака дважды была беременной и даже побывала в зубах у овчарки. После этого ее пришлось долго выхаживать. А в последнее время Луша имела проблемы со зрением и слухом, ей было трудно есть, потому что осталось только три зуба. Поэтому заботливые хозяева кормили свою любимицу мягким кормом для щенков.



Луша Толстенькое Счастье