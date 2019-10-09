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      В Харькове умерла самая старая собака в Украине

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      В Харькове умерла самая старшая собака в Украине
      В Харькове умерла самая старшая собака в Украине / uain.press

      В Харькове умерла собака-рекордсемка породы мопс. Она была самой старой собакой в Украине и прожила 19 лет и шесть месяцев и это очень долго для четвероногих друзей.

      Рекордсменка имела милую кличку – Луша Толстенькое Счастье. О смерти животного сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в фейсбуке.

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      Титул старейшего мопса Луша получила в мае 2018 года. Национальный реестр рекордов Украины официально подтвердил рекорд. Если перевести собачий возраст на человеческий, то ей на момент смерти было 136 лет. Лана написала, что такая долгая жизнь – это следствие любви и заботы ее хозяйки – Анны Гарбуз.

      Национальный Реестр Рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего вздоха песика,
      – отметила Лана Ветрова в заметке.


      Хозяйка Луши – Анна Гарбуз

      За свою долгую жизнь собака дважды была беременной и даже побывала в зубах у овчарки. После этого ее пришлось долго выхаживать. А в последнее время Луша имела проблемы со зрением и слухом, ей было трудно есть, потому что осталось только три зуба. Поэтому заботливые хозяева кормили свою любимицу мягким кормом для щенков.


      Луша Толстенькое Счастье

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
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