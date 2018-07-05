В Харькове устроили нападение на офис ЛГБТ-сообщества: фото

Вечером 4 июля, в Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества на переулке Подольскому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Отмечается, что сообщение о нападении поступило в 21:00 в Основьяненский отдел полиции. По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение с применением дымовых шашек и газовых баллончиков. Во время нападения было повреждено имущество организации.



Неизвестные ворвались в помещение в противогазах

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место события, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Злоумышленники разгромили офис ЛГБТ-сообщества

По факту нападения открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.



Правоохранители изъяли обойму гранаты на месте происшествия

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности, причастные к совершению правонарушения.