В Харькове устроили нападение на офис ЛГБТ-сообщества: фото
Вечером 4 июля, в Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества на переулке Подольскому.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
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Отмечается, что сообщение о нападении поступило в 21:00 в Основьяненский отдел полиции. По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение с применением дымовых шашек и газовых баллончиков. Во время нападения было повреждено имущество организации.
Неизвестные ворвались в помещение в противогазах
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место события, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Злоумышленники разгромили офис ЛГБТ-сообщества
По факту нападения открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.
Правоохранители изъяли обойму гранаты на месте происшествия
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности, причастные к совершению правонарушения.
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