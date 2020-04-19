В Харькове в двух храмах нарушили карантин на Пасху

В Харькове пасхальная ночь и утро прошли очень спокойно. В полиции говорят всего о 2 нарушениях.

В 2-х храмах люди не придерживались правил карантина и собрались на освящение пасхальных корзин примерно по 40 человек. Правоохранители, которые дежурят возле храмов, быстро развели людей на необходимую дистанцию, напомнили людям о карантине и масках. Журналисты 24 канала посетили 4 харьковские храмы ПЦУ и УПЦ.

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По словам корреспондента, людей во дворах церквей очень мало. С 9 утра толпы не было, приходят единичные люди, семьи с пасхальными корзинами, а так называемый дежурный священник выходит к каждому из них.

Освящение пасочек и всей еды прошло онлайн. Но сегодня с 9 утра храм уже открыт. Соблюдая правил карантина, в храме находится один требный священник. Проводим освящения пасочек. Люди потихоньку приходят – по 2 человека,

– рассказал священник ПЦУ Геннадий Рохманийко.

По словам некоторых харьковчан, которые все же пришли с корзинами, они решили сделать это позже, чтобы избежать возможного скопления людей.

"Мы вообще думали прямо у церкви постоять и не заходить. Посмотрели – никого нет, решили заийти", – объяснил верующий Виктор.

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Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине

Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.

во время богослужений. Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и открыли одно уголовное производство.



Важность карантина / Инфографика 24 канала