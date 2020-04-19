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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Харькове в двух храмах нарушили карантин на Пасху

      - Читати новину українською
      Ситуация в храмах Харькова / 24 канал

      В Харькове пасхальная ночь и утро прошли очень спокойно. В полиции говорят всего о 2 нарушениях.

      В 2-х храмах люди не придерживались правил карантина и собрались на освящение пасхальных корзин примерно по 40 человек. Правоохранители, которые дежурят возле храмов, быстро развели людей на необходимую дистанцию, напомнили людям о карантине и масках. Журналисты 24 канала посетили 4 харьковские храмы ПЦУ и УПЦ.

      Читайте также Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

      По словам корреспондента, людей во дворах церквей очень мало. С 9 утра толпы не было, приходят единичные люди, семьи с пасхальными корзинами, а так называемый дежурный священник выходит к каждому из них.

      Освящение пасочек и всей еды прошло онлайн. Но сегодня с 9 утра храм уже открыт. Соблюдая правил карантина, в храме находится один требный священник. Проводим освящения пасочек. Люди потихоньку приходят – по 2 человека,
      – рассказал священник ПЦУ Геннадий Рохманийко.

      По словам некоторых харьковчан, которые все же пришли с корзинами, они решили сделать это позже, чтобы избежать возможного скопления людей.

      "Мы вообще думали прямо у церкви постоять и не заходить. Посмотрели – никого нет, решили заийти", – объяснил верующий Виктор.

      Смотрите видео: как прошли пасхальные богослужения во Львове и Харькове

      Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине

      • Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.
      • Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и открыли одно уголовное производство.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      КАК ПРОХОДИЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДРУГИХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ
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      Автор: Анна Черненко, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Полиция Пасха Новости Харькова
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