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      В Харькове в коллекторной трубе нашли тело женщины

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      Тело женщины нашли в коллекторной трубе у реки Уды в Харькове. Правоохранители пытаются установить личность погибшей.

      В Новобаварском районе в коллекторной трубе нашли тело женщины с телесными повреждениями. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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      По данным полиции, на вид женщине 20 – 35 лет, худощавого телосложения. Рост погибшей примерно 155 – 165 сантиметров. На шее женщины был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

      Хрест
      Найденный крестик / Фото: Нацполиция

      При осмотре места происшествия правоохранители нашли свитер серого цвета.

      Светр загиблої
      Свитер, который нашли рядом с телом / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Харькова Криминал Криминальные новости Убийство
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