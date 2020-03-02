В Харькове в коллекторной трубе нашли тело женщины
Тело женщины нашли в коллекторной трубе у реки Уды в Харькове. Правоохранители пытаются установить личность погибшей.
В Новобаварском районе в коллекторной трубе нашли тело женщины с телесными повреждениями. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
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По данным полиции, на вид женщине 20 – 35 лет, худощавого телосложения. Рост погибшей примерно 155 – 165 сантиметров. На шее женщины был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".
Найденный крестик / Фото: Нацполиция
При осмотре места происшествия правоохранители нашли свитер серого цвета.
Свитер, который нашли рядом с телом / Фото: Нацполиция