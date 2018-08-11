В Харькове в многоэтажке произошел взрыв
В Харькове в многоэтажке на улице Танкопия в субботу, 11 августа, прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Харьков 1654".
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"Улица Танкопия, 11/2. Взрыв газа с последующим возгоранием квартир. Выбиты окна, двери, часть перекрытий. Эвакуировали весь дом. На место съезжаются сотрудники правоохранительных органов, коммунальных служб", – отмечается в сообщении.
Вероятной причиной пока называют взрыв газопровода. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 40 минут. Погибших нет.
Источник: 24 Канал
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