В Харькове в шестой раз за неделю "заминировали" бизнес-центры

В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на проспекте Московском.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

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Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 10 июня в 14:55,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Они проводят осмотр помещений.

К слову, это уже 6 сообщение о заминировании бизнес-центров в Харькове за эту неделю. От 5 июня в полицию ежедневно поступает информация о заминировании одних и тех же объектов. Пока ни одно из этих сообщений не подтвердилось.