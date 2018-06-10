В Харькове в шестой раз за неделю "заминировали" бизнес-центры
В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на проспекте Московском.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.
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Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 10 июня в 14:55,
– говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Они проводят осмотр помещений.
К слову, это уже 6 сообщение о заминировании бизнес-центров в Харькове за эту неделю. От 5 июня в полицию ежедневно поступает информация о заминировании одних и тех же объектов. Пока ни одно из этих сообщений не подтвердилось.