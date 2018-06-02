В Харькове во время флешмоба сотни детей исполнили известные мировые хиты: видео и фото

1 июня в Харькове более трех тысяч маленьких музыкантов, вокалистов и танцоров стали частью масштабного художественного проекта. Уже третий год подряд на сцене под открытым небом дети исполняют известные мировые хиты.

Более трех тысяч маленьких артистов стали одним тисячоголосим коллективом и все для того, чтобы сказать взрослым: "Дети Харькова за мир!"

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Крупнейший в Украине детский флешмоб стал традиционным с 2016 года, дети становятся частью художественного проекта и готовы сыграть Квин и Джексона даже на бандурах. В этом году акция приобрела национальный масштаб и соединила Ужгород, Николаев и Днепр.



Флешмоб в Харькове

Детский флешмоб стал традиционным с 2016 года

Дети готовились почти 8 месяцев, чтобы сыграть тысячеголосый хор и оркестр. Впрочем организаторы признались, что адаптировать сложные композиции под тысячи исполнителей было сложно.



Дети готовились почти 8 месяцев

В этом году акция приобрела национального масштаба

Организаторы пригласили к участию и детей с инвалидностью. Вместе им удалось оживить "Песню земли" Майкла Джексона, а также "Мир без войны", "Жажду", "Детство" и "Богемскую рапсодию".