В Харькове во время съемки напали на оператора 24 канала: он в реанимации с инсультом

В Харькове на местном рынке "Барабашово" произошли стычки. Так, неизвестные набросились на оператора 24 канала Вадима Макарюка: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом.

Очевидно, они не хотели, чтобы журналисты установили личности нападавших.

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Сам Вадим постепенно приходит в себя. Он до сих пор в тяжелом состоянии.

Как сообщила корреспондент 24 канала Анна Черненко, которая в то время работала вместе с Вадимом на месте происшествия, оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами.

Насколько мне известно, там было несколько общественных силовых организаций. Он мне рассказал, что его с камерой, когда он бежал от этой толпы, догоняли и били, у него разбито лицо,

– добавила журналистка.

Очевидцы происшествия сразу вызвали милицию. Они будут изучать видео из окружающих камер наблюдения.

Что известно о столкновениях на харьковском рынке?

В результате конфликта на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в пятницу вечером, 7 мая, пострадали 9 человек. В полиции сообщают, что группа неизвестных, около 50 человек, зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию.



Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.



На данный момент следователи открыли уголовные производства по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), статье 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статье 187 (разбой) УК. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.