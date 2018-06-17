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18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил ребенка

112 Читати новину українською
В Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил ребенка
/ zolochiv.net

В Харькове на улице Драгомировской, 17 июня, водитель микроавтобуса совершил наезд на семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок умер.

Об этом сообщили в главном управлении Полиции Харьковской области на странице Facebook.

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Отмечается, что в 17:36 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировской совершен наезд автомобилем на ребенка.

На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку. От полученных повреждений девочка погибла,
– говорится в сообщении.

дтп, аварія, харків
От полученных повреждений девочка скончалась

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: Новости Украины Дети Новости Харькова Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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