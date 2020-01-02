В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров: детали

Конфликт водителя троллейбуса с пассажирами в Харькове завершился тем, что водитель ударил металлическим предметом одного пассажира по руке, другой – по ноге. Полицейские сообщили ему о подозрении.

Об агрессивном водителе троллейбуса сообщили в полиции Харьковской области.

Обратите внимание: На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда: фото

Все началось с того, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

Он остановил транспорт и начал высказываться нецензурной бранью,

– говорится в сообщении.

Пассажиры просили его прекратить высказывания. После чего мужчина взял металлический предмет и ударил одного из пассажиров по руке. Потом вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.

По факту следователи открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.