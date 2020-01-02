19:59
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров: детали

      162 Читати новину українською
      В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров / poltava.to

      Конфликт водителя троллейбуса с пассажирами в Харькове завершился тем, что водитель ударил металлическим предметом одного пассажира по руке, другой – по ноге. Полицейские сообщили ему о подозрении.

      Об агрессивном водителе троллейбуса сообщили в полиции Харьковской области.

      Обратите внимание: На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда: фото

      Все началось с того, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

      Он остановил транспорт и начал высказываться нецензурной бранью,
      – говорится в сообщении.

      Пассажиры просили его прекратить высказывания. После чего мужчина взял металлический предмет и ударил одного из пассажиров по руке. Потом вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.

      По факту следователи открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

      Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
      сегодня
      12010
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Транспорт Полиция Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 986
      сегодня , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 749
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      237
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2160
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук