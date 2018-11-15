В Харькове военная "скорая" столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие

В четверг, 15 ноября, в Харькове произошла авария с участием военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251" и легковушки "ВАЗ-2104". Машины столкнулись на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В ДТП есть пострадавшие. Так, в больницу с травмами различной степени тяжести попали 38-летний водитель легковушки, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок.

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На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства аварии. Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства.



ДТП в Харькове с участием военной "скорой"



Легковушка получила значительные повреждения после аварии