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      В Харькове военная "скорая" столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие

      61 Читати новину українською
      ДТП в Харькове
      ДТП в Харькове / Пресс-служба полиции

      В четверг, 15 ноября, в Харькове произошла авария с участием военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251" и легковушки "ВАЗ-2104". Машины столкнулись на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

      В ДТП есть пострадавшие. Так, в больницу с травмами различной степени тяжести попали 38-летний водитель легковушки, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок.

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      На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства аварии. Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства.

      Харків ДТП аварія військова
      ДТП в Харькове с участием военной "скорой"

      ДТП Харків
      Легковушка получила значительные повреждения после аварии

      ДТП аварія Харків
      Военная "скорая" после ДТП​
       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова Полиция
      Источник: 24 канал
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