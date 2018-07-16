В Харькове выбрали меру пресечения для водителя, который сбил ребенка в коляске

В понедельник, 16 июля, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погиб пятимесячный младенец.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Киевский районный суд Харькова по требованию прокуратуры избрал для водителя, который совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Сам водитель попросил прощения у семьи погибшего ребенка, он плакал, становился на колени и признал свою вину.

"Я жалею о том, что произошло. Я не хотел этого", – сказал водитель.

Родственники погибшего младенца в слова водителя о трезвости не верят, а также не доверяют результатам экспертизы, которые показали, что водитель был в трезвом состоянии.

Напомним, в субботу, 14 июля, в Харькове на проспекте Гагарина около 18:00 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пятимесячный младенец. Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар. 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала.