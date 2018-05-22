Отравление в школе Харькова: всех детей выписали из больницы

Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная рассказала, что всех учеников школы № 3, где во вторник, 22 мая, распылили баллончик с неизвестным веществом, выписали из больницы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры,

– заявила Светличная.

Она добавила, что 23 мая учеба в школе возобновится.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали, в больницу попали 35 человек, 6 из которых находятся в палате интенсивной терапии.

В харьковской прокуратуре распыление газа в местной школе №3 рассматривают как хулиганство, версии теракта или диверсии правоохранители исключают, правда, в дальнейшем квалификацию события могут изменить.