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      В Харькове взорвали авто адвоката Гагуна: потерпевший прокомментировал инцидент – видео

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      Адвокат Андрей Гагун / Фото с фейсбук-страницы адвоката

      В Харькове возле жилого дома взорвался автомобиль Toyota Camry. Инцидент произошел на улице Чайковского, 6 . По данным местных СМИ, владелец автомобиля – Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

      Гагун рассказал журналистам на месте происшествия, что уже получал угрозы из-за того, что ведет адвокатскую деятельность, пишет Depo.Харьков.

      Важно: В центре Харькова прогремел взрыв: все, что известно

      Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью,
      – сказал Гагун.

      По словам Гагуна, он участвует в различных процессах, в том числе уголовных. Кто конкретно может быть причастен к организации взрыва, сказал, что не знает.

      Он отметил, что около 3 лет проживает в доме, возле которого и произошел взрыв. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как ранее сообщали очевидцы.

      Взрывчатку установили под автомобилем. Она сработала, когда адвокат двинулся с места. Потерпевший сказал, что в результате взрыва получил только незначительные порезы рук. По его словам, в авто была установлена самодельная взрывчатка.

      адвокат гагун вибух харків
      Авто адвоката Андрея Гагуна

      Гагун также подтвердил, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает глава Харьковского облсовета Сергей Чернов. Однако адвокат считает, что покушение было совершено именно на него.

      Андрей Гагун прокомментировал взрыв своего авто: видео

      Полиция Харькова в комментарии 24 каналу подтвердила информацию о взрыве авто в центре Харькова. В городе ввели план "перехват". Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

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      На месте происшествия работает полиция

      ДТП с Кулебой: подробности о состоянии всех пострадавших
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Взрыв Новости Харькова Транспорт Криминальные новости
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