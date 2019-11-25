В Харькове взорвали авто адвоката Гагуна: потерпевший прокомментировал инцидент – видео

В Харькове возле жилого дома взорвался автомобиль Toyota Camry. Инцидент произошел на улице Чайковского, 6 . По данным местных СМИ, владелец автомобиля – Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Гагун рассказал журналистам на месте происшествия, что уже получал угрозы из-за того, что ведет адвокатскую деятельность, пишет Depo.Харьков.

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Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью,

– сказал Гагун.

По словам Гагуна, он участвует в различных процессах, в том числе уголовных. Кто конкретно может быть причастен к организации взрыва, сказал, что не знает.

Он отметил, что около 3 лет проживает в доме, возле которого и произошел взрыв. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как ранее сообщали очевидцы.

Взрывчатку установили под автомобилем. Она сработала, когда адвокат двинулся с места. Потерпевший сказал, что в результате взрыва получил только незначительные порезы рук. По его словам, в авто была установлена самодельная взрывчатка.



Авто адвоката Андрея Гагуна

Гагун также подтвердил, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает глава Харьковского облсовета Сергей Чернов. Однако адвокат считает, что покушение было совершено именно на него.

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Полиция Харькова в комментарии 24 каналу подтвердила информацию о взрыве авто в центре Харькова. В городе ввели план "перехват". Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.



На месте происшествия работает полиция