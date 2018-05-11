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В Харькове за госизмену на 13 лет посадили полковника ВСУ

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В Харькове за госизмену на 13 лет посадили полковника ВСУ
В Харькове за госизмену на 13 лет посадили полковника ВСУ / 24 канал

В Харькове осудили подполковника Вооруженных Сил Украины, подозреваемого в госизмене. Мужчина шпионил и собирал для российских спецслужб сведения, являющиеся государственной тайной.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы и лишили воинского звания, сообщает пресс-служба ГПУ.

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В суде доказано, что этот военнослужащий в начале 2015 года, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также во время задержания нанес телесные повреждения работнику Службы безопасности Украины,
– говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что рассмотрение дела длилось более 2 лет, а результатом стало вынесения приговора в виде 13 лет за решеткой с лишением воинского звания.

Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Харькова ГПУ
Источник: 24 Канал
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