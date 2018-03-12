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В Харькове задержали финансиста террористов, который является "депутатом" в Горловке

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Задержание пособника террористов в Харькове
Задержание пособника террористов в Харькове / СБУ

Предпринимателя, который является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донецкой области, задержали в Харькове. Спецслужбы обвиняют его в финансировании боевиков.

Как сообщили в СБУ, коммерсант наладил механизм поставок продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.

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Кроме того, задержанный оказался "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших плательщиков налогов в "бюджет" псевдореспублики.

Задержали его в Харькове, куда приспешник оккупантов приехал по личным делам.


Задержание горловского "бизнесмена" в Харькове

"Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по местам проживания его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У дельца также обнаружены пятьдесят тысяч долларов США, сто пятьдесят тысяч гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности", – сообщили в СБУ.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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