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В Харькове загорелась жилая многоэтажка: фото и видео

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В Харькове загорелась жилая многоэтажка: фото и видео
/ ГСЧС

30 июля в Харькове загорелся 12-этажный жилой дом. На место сразу выехали подразделения ГСЧС и ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших не было.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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"По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачены домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже жилой 12-этажки. Площадь пожара составляла около 10 кв. м. Дым от пожара начал распространяться от квартиры по лестничной клетке на верхние этажи", – говорится в сообщении.

пожежа у харкові
Было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС

пожежа у харкові
В 12:18 на номер "101" поступило сообщение, в 13:03 пожар был полностью ликвидирован

пожежа у харкові
 Всего эвакуировали 10 человек, из них 3 детей

По информации ГСЧС, некоторые жильцы дома нуждались в помощи, чтобы их безопасно эвакуировали на свежий воздух. Всего эвакуировали 10 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших не было, а причины возникновения пожара сейчас устанавливается.

Смотрите видео ликвидации пожара в доме в Харькове

 

Теги: Новости Украины Пожар Новости Харькова ГСЧС
Источник: 24 канал
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