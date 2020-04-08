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      В Харькове жестоко избили двух начальников полиции: видео

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      В Харькове избили двух правоохранителей / Национальная полиция

      В Харькове избили начальника управления уголовного розыска и начальник отдела розыска по тяжким преступлениям. Инцидент произошел вечером 6 апреля. Известно, что у правоохранителя возник конфликт с группой граждан, представляющих одну из общественных организаций города.

      Мужчины начали выяснять отношения не далеко от харьковского управления розыска на центральном рынке. Полиция начала расследовать нападение на правоохранителей сразу по двум статьям, говорится в пресс-службе Нацполиции области.

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      Что известно о конфликте

      Как пишет NewsRoom, в машину начальника отдела по тяжким преступлениям врезалась родственница одного из "активистов". На место ДТП подошел начальник розыска области.

      Далее подъехали "активисты", стороны начали кататься. Почувствовав, что нет никаких шансов, они прибегли к единственному, что умеют – набросились на полицейских и начали их бить,
      говорится в сообщении.

      Отмечают, что начальнику розыска Евгению Драци сломали челюсть, а его коллега – Новиков – получил множество гематом и царапин.

      По информации NewsRoom, в драке принимали участие:

      • Ряднов – соучредитель "Мы харьковчане";
      • Хализеев и Сытник – члены банды "Мы харьковчане".

      Сейчас их разыскивает полиция.

      В каком состоянии правоохранители

      Сотрудники полиции находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, сообщил экс-глава районного отделения полиции в Киеве Денис Ярославский в фейсбуке.

      По факту драки полиция возбудила дело по статьям:

      • хулиганство;
      • умышленное тяжкое телесное повреждение.

      Теперь "активистам" грозит до 8 лет тюрьмы.

      Избиение правоохранителей в Харькове: смотрите видео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминал Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Харькова Полиция Новости Украины
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