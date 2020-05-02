В Харькове журналиста избили за съемку массовых тусовок в карантин: полиция нарушений не выявила

Харьковского журналиста Никиту Кныша избили за то, что снимал массовые сборища молодежи на одной из парковок города. На место он вызвал полицию, однако как только она уехала, журналиста избили.

Никита Кныш является специалистом по кибербезопасности и живет в Харькове. Об инциденте, который с ним случился вечером 1 мая, на своей странице в фейсбуке рассказал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

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Весь отснятый в тот вечер материал, а также кадры с камер наблюдения журналист опубликовал на своей странице в фейсбуке и на ютуб-канале.

За что избили журналиста

Как говорится в рассказе на видео, на парковке возле его дома кипела бурная ночная жизнь: возле автомобилей собиралась молодежь, которая распивала напитки и курила кальяны. Большинство из них были без одетых масок и совершенно не придерживались социальной дистанции. Собирались молодые люди в группы более чем по двое.



Безопасную дистанцию никто не соблюдал / Скриншот из видео

Никита вышел это снять на видео и взять комментарии у молодежи, почему они не придерживаются карантинных ограничений. Позже он вызвал полицию, которая должна разобраться с нарушителями карантина.

Однако, полицейские, приехавшие на место происшествия, прямо на камеру отметили, что не видят нарушений, а постановление Кабмина – это только рекомендация.



На съемку молодежь реагировала агрессивно и не комментировала свои нарушения / Скриншот из видео

Никита снял на видео комментарии полицейских и номера их жетонов.

На вопрос, видят ли полицейские здесь нарушение, сначала правоохранитель ответил, что "50 на 50", позже начал обосновывать мнение, что постановление Кабмина о карантинных мероприятиях – лишь рекомендация.

"Рекомендовано не собираться, как и рекомендовано надевать маски. Рекомендуется оставаться дома. Вы предлагаете составить на всех протоколы? У нас превентивная деятельность", – комментировали ситуацию полицейские.

После того, как полицейские уехали, молодежь начала громко им аплодировать. Впоследствии на журналиста набросились и начали бить – это зафиксировали камеры наблюдения, кадры из которых обнародовал Никита. В конце концов, у него забрали рюкзак и телефон.

Смотрите полное видео журналиста о нарушении карантина в Харькове

Что говорят в полиции

В пресс-службе полиции Харьковщины отреагировали на избиение журналиста. Там отметили, что провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции нашли рюкзак с вещами потерпевшего.

Следователь Шевченковского отдела полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста).

Действий патрульных, которые не отреагировали на нарушение карантина, пока в полиции не комментируют.

Что произошло с журналистом

На своей странице в фейсбуке Никита отметил, что не сильно пострадал, а вещи, которые у него отобрали, уже удалось вернуть и без помощи полиции. "Лицо немного пострадало, несколько синяков на теле. Не могу сказать, что я сильно пострадал, ничего страшного, переживу", – рассказал Никита.

Между тем в Национальном союзе журналистов осудили такие действия полицейских и призвали адвекватно отреагировать Нацполицию на события.

Полицейские на месте происшествия должны были оценить риски для журналиста, не говоря о реагировании на факт грубого нарушения карантина,

– отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.