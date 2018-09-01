В Харьковской области – масштабный пожар: горят десять гектаров леса

На территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза в Харьковской области горит около 10 гектаров лесной подстилки. К ликвидации пожара привлечено 140 человек.

Об этом информирует ГСЧС в Харьковской области.

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1 сентября в 13:00 вблизи с. Гатище и села Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки в 8 и 22 кварталах соснового леса,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасатели проводят опахивание очагов пожара. Основные силы и средства сосредоточены для защиты населенных пунктов.



К тушению пожара привлечено 140 человек, 31 единица техники и пожарный поезд, а также – вертолет Ми-8, самолет АН-32П.



На вертолете уже сбросили 8 тонн воды вблизи села Гатище.