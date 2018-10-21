В Харьковской области горят склады с зерном: фото

На территории частного сельскохозяйственного предприятия в селе Гавриловка Барвенковского района .Харьковской области загорелись склады с зерном.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Известно, что предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в здании склада с семенами подсолнечника, после чего перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Тушить пожар начали добровольцы пожарной команды предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на склад прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из Барвенково. До их приезда два складских здания уже горели полностью на площади 800 квадратных метров и существовала угроза распространения огня на соседние.

Сложности в пожаротушении добавляла большая горючая нагрузку внутри. В одном из них хранилось 1795 тонн подсолнечника, в другом – 1679 тонн пшеницы.

Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К тушению пожара привлекли еще 2 пожарных подразделения из Лозова и поселка Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных ствола.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 2:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады. Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.