12:22
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      В Харьковской области горят склады с зерном: фото

      587 Читати новину українською
      В Харьковской области горят склады с зерном
      В Харьковской области горят склады с зерном / ua.censor.net.ua

      На территории частного сельскохозяйственного предприятия в селе Гавриловка Барвенковского района .Харьковской области загорелись склады с зерном.

      Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

      Читайте также: Пожар в жилом доме на Киевщине: погибли трое людей

      Известно, что предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в здании склада с семенами подсолнечника, после чего перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

      харків склад

      Тушить пожар начали добровольцы пожарной команды предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на склад прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из Барвенково. До их приезда два складских здания уже горели полностью на площади 800 квадратных метров и существовала угроза распространения огня на соседние.

      Сложности в пожаротушении добавляла большая горючая нагрузку внутри. В одном из них хранилось 1795 тонн подсолнечника, в другом – 1679 тонн пшеницы.

      харків пшениця

      Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К тушению пожара привлекли еще 2 пожарных подразделения из Лозова и поселка Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных ствола.

      Благодаря оперативным действиям спасателей в 2:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады. Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

      Теги: Новости Украины Пожар зерно Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук