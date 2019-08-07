В Харьковской области грузовик сбил насмерть велосипедиста

В Первомайском районе Харьковской области грузовик сбил пенсионера, который двигался вдоль трассы на велосипеде. Правоохранители считают, что причиной ДТП стал алкоголь.

ДТП произошло 6 августа около 17:00 рядом с селом Блондинка, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Читайте также: Под Николаевом подростки ради селфи залезли на электроопору: есть пострадавший

Автомобиль Renault Premium со специализированным полуприцепом двигался по трассе Харьков-Мерефа-Павлоград. 29-летний водитель грузовика не заметил велосипедиста, который поворачивал направо. Вследствие этого погиб 69-летний мужчина – его травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, мужчина управлял велосипедом подшофе. Сейчас все детали и обстоятельства ДТП устанавливаются, а правоохранители разыскивают свидетелей.



Вследствие ДТП погиб пожилой велосипедист



В Харьковской области грузовик насмерть сбил велосипедиста