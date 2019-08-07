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      В Харьковской области грузовик сбил насмерть велосипедиста

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      В Первомайском районе Харьковской области грузовик сбил пенсионера, который двигался вдоль трассы на велосипеде. Правоохранители считают, что причиной ДТП стал алкоголь.

      ДТП произошло 6 августа около 17:00 рядом с селом Блондинка, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

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      Автомобиль Renault Premium со специализированным полуприцепом двигался по трассе Харьков-Мерефа-Павлоград. 29-летний водитель грузовика не заметил велосипедиста, который поворачивал направо. Вследствие этого погиб 69-летний мужчина – его травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия.

      По предварительной информации, мужчина управлял велосипедом подшофе. Сейчас все детали и обстоятельства ДТП устанавливаются, а правоохранители разыскивают свидетелей.

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      Теги: Новости Харькова Криминальные новости Криминал Новости криминала и ДТП Алкоголь
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