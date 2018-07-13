В Харьковской области юношу убило током из-за развлечений на железной дороге: фото 18+

Вечером 12 июля, в городе Балаклея Харьковской области в результате касания линии электропередач на железнодорожных путях погиб 18-летний парень.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Как рассказали в полиции, погибший вместе с другом возвращались домой после прогулки несмотря на железнодорожные пути.

Объектом развлечений для ребят стали грузовые вагоны. 18-летний парень решил залезть на один из них и проверить, выдержит ли его линия электросети. Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю. Разряд тока оказался смертельным для юноши, и он умер на месте трагедии,

– говорится в сообщении.

Правоохранители внесли факт происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".



Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.