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В Харьковской области нашли тело солдата с перерезанным горлом

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В Харьковской области нашли тело солдата с перерезанным горлом
В Харьковской области нашли тело солдата с перерезанным горлом / Полиция Харьковщины

30 июля работники полиции обнаружили тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями на территории воинской части в городе Лозовая, что на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

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Как сообщили в областной Нацполиции, на теле солдата были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

К слову, во вторник, 31 июля, в Бердянске неизвестный застрелил местного активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Очевидцы утверждают, что злоумышленников было двое, и приехали они на красном автомобиле, предположительно "Таврия".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова Полиция Жертвы
Источник: 24 канал
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