В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами: фото с места ДТП

В Харьковской области в Чугуевском районе перевернулся автобус в котором находились более двух десятков пассажиров, однако в результате ДТП они не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте также: В Запорожье произошло ужасное ДТП, два человека погибли, много раненых: фото

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40. В транспортном средстве находились 22 пассажира и водитель. В результате аварии пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, по предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев – Меловое в сторону Харькова, и во время движения у него лопнула рулевая тяга, вследствие чего он перевернулся в кювет.



Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация об аварии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.



В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами