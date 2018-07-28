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В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами: фото с места ДТП

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В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами
В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами / hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в Чугуевском районе перевернулся автобус в котором находились более двух десятков пассажиров, однако в результате ДТП они не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40. В транспортном средстве находились 22 пассажира и водитель. В результате аварии пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, по предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев – Меловое в сторону Харькова, и во время движения у него лопнула рулевая тяга, вследствие чего он перевернулся в кювет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация об аварии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.


В Харьковской области перевернулся автобус с пассажирами


Автобус с пассажирами слетел в кювет в Харьковской области

Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Полиция Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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