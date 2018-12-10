В Харьковской области пограничники задержали нелегала из Бангладеш
Сотрудники отдела пограничной службы «Тополя» Харьковского отряда в субботу, 8 декабря, в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором обнаружили иностранца без документов в сопровождении проводников из Украины – водителя такси и еще одного пассажира.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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Выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и прибыл в Россию в начале декабря на законных основаниях по соответствующей туристической визе. Впоследствии, он пересек границу с Украиной чтобы попасть в страны Европы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранца сопровождали двое граждан Украины, которые решили немного заработать на помощи нелегальному мигранту попасть на территорию своей страны.
Сейчас продолжаются следственные действия.