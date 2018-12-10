07:01
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Харьковской области пограничники задержали нелегала из Бангладеш

      24 Читати новину українською
      Сотрудники пограничной службы задержали нелегала
      Сотрудники пограничной службы задержали нелегала / dpsu

      Сотрудники отдела пограничной службы «Тополя» Харьковского отряда в субботу, 8 декабря, в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором обнаружили иностранца без документов в сопровождении проводников из Украины – водителя такси и еще одного пассажира.

      Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

      Читайте также: Деньги в ботинках: украинец хотел в обуви пронести в России почти миллион рублей

      Выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и прибыл в Россию в начале декабря на законных основаниях по соответствующей туристической визе. Впоследствии, он пересек границу с Украиной чтобы попасть в страны Европы,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что иностранца сопровождали двое граждан Украины, которые решили немного заработать на помощи нелегальному мигранту попасть на территорию своей страны.

      Сейчас продолжаются следственные действия.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 декабря: авария в "Борисполе" и победа Ломаченко
      9 декабря , 22:22 Главные новости 9 декабря: авария в "Борисполе" и победа Ломаченко
      1484
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 декабря , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1905
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 декабря , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 2063
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      9 декабря , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      313
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      9 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      505
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Пашинский будет просить об охране для мужчины, которого он подстрелил
       15 января 2017 , 19:44
      Российское направление стало одним из самых прибыльных для "Укрзализныци"
       3 марта , 17:24
      "Говорил им, что этот украинец – не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о неожиданных и ключевых решениях клуба
       14 августа , 11:30
      Что делать, если автомобиль поврежден из-за ямы на дороге: план действий
       7 ноября , 17:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук