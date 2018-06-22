В Харьковской области в ужасном ДТП погибла молодежь: фото с места происшествия

В четверг, 21 июня, в Харьковской области близ села Кругляковка на железнодорожном перегоне мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли молодые парень и девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте также: В Киеве автомобиль на скорости въехал в жилой дом: появились фото

"На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

На Харьковщине в ДТП с поездом погибли молодые парень и девушка