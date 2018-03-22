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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В Харьковской области выявили агентуру российских спецслужб, среди задержанных – офицер полиции

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Задержание информатора России
Задержание информатора России / СБУ

В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Как говорится в сообщении СБУ, в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.

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"При проведении следственных действий сотрудники СБ Украины задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции" , - говорится в сообщении спецслужбы.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Харьковщине СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб (видео)

Теги: Новости Украины СБУ Полиция Новости Харькова Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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