В Харьковском горсовете проводят обыски

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Национальной полиции пришли с обысками в один из департаментов Харьковского горсовета.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, обыски проходят в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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"Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове. Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства", – говорится в сообщении.



Обыски в Харьковском городском совете

Отмечается, что проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту проживания возможных фигурантов производства.