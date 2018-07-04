В харьковском метро мужчина разлил опасную жидкость

В Харькове на станции метро "Победа" мужчина разбил колбу с ртутью. Мужчина самостоятельно сообщил спасателям, что обнаружил прозрачную емкость и хотел сдать ее в лабораторию.

Об этом сообщает Громадское радио.

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"Предварительно количество ртути – до 20 граммов. Туда были направлены наши подразделения химиков — дозиметристов, также еще одно отделение на экоцистерне. За сорок минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", – сообщил изданию помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Отмечается, что во время инцидента у входа, где было разлито вещество, дежурили правоохранители и пускали людей через другой вход. Сейчас с мужчиной общаются полицейские.

Сейчас станция метро работает в штатном режиме.